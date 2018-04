Taylor Swift : Comment Spotify l'a convaincue de revenir au streaming

Une chose est sûre, les relations entre Taylor Swift et Spotify auront été compliquées. A l'heure actuelle, c'est l'amour fou - Spotify ayant publié une nouvelle vidéo pour Delicate vendredi dernier. Mais ceux qui ont de la mémoire se souviendront sûrement du conflit qui les a opposé : en 2014/15, à l'époque de la sortie de 1989, Taylor Swift avait décidé de retirer TOUTE sa musique de la plateforme - une façon pour elle de protester contre le système. Visiblement, les choses vont mieux. Mais alors, comment la plateforme a t-elle convaincu Taylor Swift de revenir sur sa décision ?

Lorsqu'elle a de nouveau rendu sa musique disponible à l'écoute, Taylor Swift avait expliqué que c'était un geste pour remercier ses fans. Mais récemment, le co-fondateur (et PDG) de Spotify (Daniel Ek) s'est exprimé sur cette saga digne d'une série télé : "J'aurais dû mieux communiquer tout cela", a t-il déclaré à CBS. "Alors, je prends la responsabilité. Je suis allé à Nashville plusieurs fois afin de parler à son équipe, de passer plus de temps à expliquer le modèle et surtout, à expliquer pourquoi le streaming était important. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a vu à quel point le streaming prenait de l'ampleur."

"Je pense qu'elle a vu que les fans le demandaient. Alors quand le nouvel album est sorti, elle est venue à Stockholm, elle y a passé quelque temps afin de s'y retrouver et de comprendre ce que cela pouvait lui apporter". Maintenant, tout est bien qui finit bien : Taylor Swift a été entendue et les fans, eux, on retrouver leur musique.