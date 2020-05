Taylor Swift : City of Lover Concert, écoutez le live évènement !

En septembre dernier, Taylor Swift était de passage à Paris pour présenter son nouvel opus, Lover. Si le Lover Fest (initialement prévu pour l'été prochain) se tiendra finalement en 2021, la chanteuse a tenu à partager un joli moment musical avec ses fans : ainsi, le live donné à l'Olympia l'an passé a été diffusé sur la chaîne américaine ABC la nuit dernière. Et ce n'est pas tout ! Le concert sera à retrouver en streaming sur Disney + ! Comme Taylor Swift n'est pas le genre à faire les choses à moitié, l'artiste a partagé quelques titres sur les plateformes. Ainsi, Cornelia Street est à retrouver sur Spotify tandis que des morceaux tels que ME!, The Archer ou encore Daylight sont publiés sur Youtube.

Ce concert évènement fut l'occasion pour la chanteuse de dévoiler son dernier opus à quelques fans chanceux mais aussi de le présenter sous forme acoustique. Pour rappel, Taylor Swift avait (plus tôt dans l'année) dévoiler la version live The Man, enregistré lors de ce même concert.