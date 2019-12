Taylor Swift : Christmas Tree Farm & You Need To Calm Down en live pour le Jingle Bell Ball 2019 (VIDEO)

L'heure est à la promo ! Taylor Swift continue de défendre son dernier album (intitulé Lover) et cette fois, la chanteuse à mis le cap sur Londres - là où se dédoulait le Jingle Bell Ball 2019. Au programme, des morceaux tels que You Need To Calm Down, London Boy ou encore Christmas Tree Farm - dévoilé il y a quelques jours seulement. Bonne nouvelle pour tous ceux qui auraient voulu y être, les performances sont à revoir en vidéo !

You Need To Calm Down

Christmas Tree Farm

Taylor Swift a dévoilé Christmas Tree Farm le 6 décembre dernier - une façon de fêter Noël en avance. Habituée à partager énormément avec ses fans, la chanteuse a même créer un clip à partir d'images d'archives. Et à quelques semaines des fêtes, on est pas contre l'idée de voir et de revoir cette performance !