Taylor Swift chante New Year's Day, sa performance émouvante chez Jimmy Fallon

Depuis la sortie de son nouvel album Reputation, Taylor Swift est partout : même là où on ne l'attend pas. Ce week-end, la chanteuse américaine faisait un passage remarqué au célèbre Saturday Night Live dans lequel elle a chanté son single "...Ready For It?" et "Call It What You Want" pour la première fois en live. Et hier soir, Taylor Swift a fait une apparition surprise pour marquer le retour du Tonight Show Starring Jimmy Fallon, qui s'était arrêté pendant une semaine suite au décès de la mère de l'animateur. Forcément, ça a donné un moment de télévision très émouvant quand elle a repris la seule ballade de son disque : "New Year's Day".

Au piano et accompagnée par des choristes, Taylor Swift a livré une prestation simple mais pleine d'émotions de "New Year's Day". D'autant plus les paroles "You squeeze my hand three times in the back of the taxi / I can tell that it's gonna be a long road / I'll be there if you're the toast of the town, babe / Or if you strike out and you're crawling home" qui ont eu une signification particulière pour Jimmy Fallon. En début d'émission, les larmes aux yeux, le présentateur a expliqué que sa mère Gloria lui serrait trois fois sa main pour lui dire qu'elle l'aimait. Nous aussi, on a failli verser notre larme ! Taylor Swift a ensuite fait un énorme câlin à Jimmy Fallon pour lui montrer tout son soutien durant ce moment difficile. Retrouvez Taylor Swit en concert à l'occasion du Reputation Stadium Tour 2018.