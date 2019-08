Taylor Swift, Camila Cabello ft. Shawn Mendes... les performances des MTV VMA's 2019 !

Hier soir se déroulaient les MTV VMA's 2019 avec, au programme, la crème de la pop internationale ! Taylor Swift a fait impression en remportant le trophée de la Video de l'année pour You Need To Calm Down. De son côté, Billie Eilish a confirmé qu'elle était bien la révélation de l'année en remportant deux prix. Bref, une soirée chargée en récompenses mais aussi en performances !

Ava Max - Torn + Sweet But Psycho

Miley Cyrus

Jonas Brothers - Sucker

Taylor Swift - You Need To Calm Down, Lover

Shawn Mendes - If I Can't Have You

Shawn Mendes x Camila Cabello - Senorita

Lizzo - Truth Hurts

Taylor Swift a joué pour la première fois Lover (son dernier single) tandis que Camila Cabello et Shawn Mendes ont interprété Senorita. Tous se sont succédés sur scène pour offrir le meilleur des spectacles et déjà, on a hâte à l'année prochaine !