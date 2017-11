Taylor Swift baisse la garde dans Call It What You Want (Lyric Video) 

Difficile de faire un pas sans entendre parler de Taylor Swift. Après s'être longtemps fait discrète, la chanteuse a marqué son retour dans les charts avec Look What You Made Me Do - un morceau aussi déroutent qu'efficace auprès des fans. Depuis, il y a eu Ready For It ? et Gorgeous. Parce que Reputation est attendu pour le 10 novembre prochain, il fallait teaser l'opus une dernière fois (quoique, Taylor Swift nous réserve encore quelques surprises). Oubliez la lyric video sombre et piquante de Look What You Made Me Do. Cette fois, c'est bien plus doux (et plus intimiste).

Interrogés sur la toile, les fans qui ont au la chance d'écouter l'opus en avant première (rappelons que Taylor Swift a l'habitude d'organiser des Secret Sessions) sont unanimes : Call It What You Want, c'est un peu I Know Places 2.0. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on cherche bien, le thème est le même. "You don't need to save me but would you run away with me ?", demande t-elle dans le pont. Dans I Know Places, elle cherchait désespérément à s'enfuir pour échapper aux chasseurs. Call It What You Want est, selon Apple Music, "une ballade sur la fuite amoureuse". D'ailleurs, les fans de la première heure y verront même un clin d'oeil à Love Story. Parce qu'elle reste fidèle à elle-même, elle en profite tout de même pour lancer une dernière pique au couple Kardashian/West ("All the liars are calling me one").

Après avoir vu la nouvelle Taylor (celle qui s'affirme), la voir baisser les armes et nous montrer une facette plus vulnérable fait du bien. Après tout, elle est humaine !