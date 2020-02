Taylor Swift : C'est officiel, The Man est le prochain single de Lover !

Celle qui a été sacrée artiste de la décennie continue de promouvoir son dernier album, Lover. Après des singles efficaces tels que ME!, You Need To Calm Down ou le très romantique Lover, Taylor Swift a fait son choix. Ce sera donc The Man, morceau très prisé des fans qui, ont le rappelle, est de loin la chanson la plus féministe jamais écrite par Taylor Swift.

Bonne nouvelle, on attend la lyrics video pour midi aujourd'hui (à l'heure de New York).

Si c'est l'amour et toutes ses facettes qui ont inspiré Lover, Taylor Swift n'a pas caché son engagement : après avoir défendu la communauté LGBT dans You Need To Calm Down, la voici prête à se battre pour l'égalité homme / femme. Patience, la vidéo arrive bientôt (et sera sûrement suivie du clip) !