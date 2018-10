Taylor Swift bat un nouveau record spectaculaire

Sa Réputation la précède. Taylor Swift continue de défendre son nouvel album (Reputation) dans les stades du Monde entier (notez d'ailleurs que le Reputation World Tour sévit actuellement en Australie) et pas plus tard qu'il y a deux semaines, la chanteuse a remporté quelques American Music Awards, histoire d'affirmer une nouvelle fois son talent. Et justement, en parlant de talent, les charts ont parlé. Taylor Swift vient de battre un nouveau record et pas des moindres.

L'interprète de Shake it Off peut maintenant se vanter d'être la seule et unique artiste féminine à avoir maintenu trois albums dans le Top 200 de Billboard et ce, pendant près de 200 semaines. Oui, c'est énorme et oui, c'est historique. Pour les chiffres, l'album Taylor Swift a passé 275 semaines dans le top, pendant que Fearless a régné pendant 255 semaines. Enfin, 1989 a passé 200 semaines dans le top. Il y a de quoi être fière. Et pour fêter ça, on vous propose de revoir sa performance aux American Music Awards, justement. parce qu'elle est aussi incroyable que ce record battu.