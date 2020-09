Taylor Swift bat le record détenu par Whitney Houston avec Folklore

C'était l'album surprise de l'été : après des mois de silence, Taylor Swift (privée de tournée en raison de la pandémie) a publié un album surprise le 24 juillet dernier. Pour défendre Folklore, la star internationale a choisi Cardigan en guise de single - avant de présenter quelques semaines plus tard Betty sur la scène des ACM Awards 2020. Très bien accueilli par la critique, l'opus s'est hissé en tête des charts. Et visiblement, l'opus n'en fini pas de monter : Taylor Swift vient de battre un record détenu par Whitney Houston en personne. Pour la septième semaine consécutive, Folklore est en tête du Top 200 féminin de Billboard.

Pour rappel, Le top 200 représente "les albums les plus populaires de la semaine aux États-Unis sur la base de la consommation multi-métrique mesurée en unités d'album équivalentes. Les unités comprennent les ventes d'albums, les albums équivalents de titres (TEA) et les albums équivalents de streaming (SEA)", explique Billboard. L'album restera t-il en tête quelques semaines supplémentaires ? Seul le temps le dira. En attendant, pour le défendre, l'artiste a choisi de regrouper ses chansons en différents chapitres (le dernier étant Yeah, I showed up at your party) - une façon de le valoriser encore plus aux yeux des fans.