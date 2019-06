Taylor Swift, Bastille... les sorties musique à ne pas manquer cette semaine !

ENFIN ! Après des semaines d'attente, Taylor Swift a choisi Instagram pour présenter son nouvel album, Lover. Après le succès considérable de ME! ft. Brendon Urie, la popstar a dévoilé un nouveau single - You Need To Calm Down (et su vous avez vu le clip de ME!, alors vous aurez forcément compris la référence). Taylor Swift nous offre un nouveau hit pop, frais (et engagé) pour préparer la sortie de l'opus - prévue pour le 23 août prochain.

Madam X est disponible

DIfficile aussi de passer à côté du retour de Madonna dans les charts : Madam X est enfin disponible et propose des morceaux dans la lignée des premiers dévoilés.

Et enfin, on termine avec l'album de Bastille : Doom Days est là et c'est une petite pépite. Au programme, des titres tels que Bad Decisions, The Waves ou encore Divide.

Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouveautés !