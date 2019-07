Taylor Swift balance les premières images du film Cats !

Il y a presque un an jour pour jour, il était annoncé que Taylor Swift rejoindrait le casting du nouveau film Cats. Une nouvelle qui avait déjà affolé les fans de la star américaine impatients de la voir sur grand écran. Et il y a quelques heures, l'interprète de Shake It Off a publié une photo sur son compte Twitter qui a littéralement cassé internet. En effet, cette dernière a provoqué la frénésie en publiant la première image officiel du film Cats. Un tout premier teaser de ce qui s'annonce déjà comme l'un des gros succès de cette fin d'année 2019.

Sur cette image, on aperçoit ce qui s'apparenterait à un shaker recouvert de strass. Sur cet objet pour le moins insolite, on peut lire le mot "Catnip". Concernant la légende, Taylor Swift ne s'est pas embêtée puisqu'elle a simplement mis quelques émojis "têtes de chats" et un simple mot : "Friday" (vendredi en anglais). C'est donc sans grande surprise que l'on devine que la bande-annonce officielle du film sera disponible dès ce vendredi 19 juillet. On à hâte !