Taylor Swift : Avec Reputation, elle fait mieux que Rihanna et se met au niveau d'Adele

L'album de tous les records ?! Sans surprise, une semaine après sa sortie, le nouvel album de Taylor Swift s'est classé numéro 1 au Billboard 200 en vendant plus d'exemplaires que les 199 autres albums présents dans le classement US. Et cela ne s'arrête pas là ! En quatre jours seulement, Reputation est devenu l'album le plus vendu de l'année aux Etats-Unis. La pop star peut se féliciter d'avoir réalisé ces exploits avec son sixième album ! Aujourd'hui, on découvre que le nouvel album de Taylor Swift se retrouve pour la deuxième semaine consécutive à la première place du Billboard 200, ce qui permet à l'artiste de réaliser des exploits que seules Rihanna et Adele ont réussis ces derniers temps dans les charts.

En deuxième semaine d'exploitation, Reputation s'est écoulé à 256 000 unités aux Etats-Unis d'après Nielsen Music, ce qui est toujours un très bon score compte tenu de l'état de l'industrie du disque de nos jours. L'album de Taylor Swift est le premier depuis ANTI de Rihanna, il y a plus d'un an et demi, à se positionner plus d'une semaine en pôle position du Billboard 200. C'est également la première fois depuis 25 d'Adele qu'une artiste féminine se retrouve plusieurs fois consécutives à la 1 ère place. Adele était restée sept semaines consécutive (10 au total) numéro un avec son troisième disque. Espérons que Taylor Swift fasse aussi bien et représente les femmes - dans cette industrie régie par les hommes - dans les charts ces prochaines semaines. Rendez-vous en 2018 pour voir Taylor Swift à l'occasion du Reputation World Tour !