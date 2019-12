Taylor Swift aux Oscars pour Beautiful Ghosts ?

Alors que Lover (son septième album) pourrait bien gagner quelques récompenses aux Grammy Awards en 2020, il se pourrait bien que Taylor Swift marque (aussi) les esprits aux Golden Globes avec Beautiful Ghosts (bande-originale de Cats). Pour rappel, il y a deux jours, New York abritait l'avant première du film évènement (où Swift fait d'ailleurs une apparition). Or, la chanteuse ne fait pas qu'apparaître puisqu'elle a également composé Beautiful Ghosts - et ce titre pourrait bien lui rapporter une prestigieuse statuette. Nommée aux Golden Globes, poursuivra t-elle sur sa lancée avec les Oscars ?

Le 16 décembre dernier, l'Académie des arts et des sciences du cinéma a dévoilé une liste de 15 chansons en lice. Parmi les nommés, on retrouve Beyoncé pour Spirit , Elton John avec I'm Gonna Love Me Again (Rocketman)... mais pas Beautiful Ghosts. Le titre n'a pas été pré-sélectionné pour la cérémonie du 9 février. Mais haut les coeurs, Taylor Swift a déjà prouvé que 2019 était son année en étant sacrée artiste de la décennie.