Taylor Swift aura finalement le droit de jouer ses anciens morceaux en live

Il semblerait que Taylor Swift est gagné une bataille - mais peut-être pas la guerre. Pour rappel, la semaine dernière, la popstar la plus puissante du moment appelait ses fans à l'aide face à l'interdiction de jouer ses anciens morceaux en live imposée par son ex label (Big Machine Records). Après des jours passés à s'exprimer via le hashtag #IStandWithTaylor, les fans (mais aussi les personnalités) ont -visiblement- fait plier ceux qui se dressaient contre elle.

Le 18 novembre dernier, Billboard relayait la nouvelle : Oui, Taylor Swift pourra jouer ses anciens morceaux en live. L'ancien label semble prêt à "accorder toutes les licences de leurs artistes". Et ce n'est pas tout : "Il convient de noter que les artistes de l'enregistrement n'ont pas besoin d'approbation de l'étiquette pour les représentations en direct à la télévision ou sur tout autre média en direct", précise le communiqué Billboard. Même si le conflit est loin d'être résolu, Taylor Swift pourra au moins se produire sur la scène des AMA's d'ici quelques jours afin d'honorer sa carrière.