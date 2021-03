Taylor Swift : Après les Grammy Awards, Folklore retrouve la première place des charts US

C'est probablement l'album qui aura le plus marqué l'année 2020 : en juillet dernier, Taylor Swift surprenait son monde en dévoilant Folklore, un album entièrement composé en quarantaine avec l'aide de Jack Antonoff et de Aaron Dessner (The National). Porté par le single Cardigan (qui compose d'ailleurs une trilogie avec August et Betty), l'opus s'est imposé dans les classements du monde entier, battant toujours plus de records. Et justement, en parlant de record, cet album poétique et enchanté a permis à l'interprète de Shake It Off d'en battre un nouveau et ce, pas plus tard que dimanche dernier : en reportant un Grammy Award dans la Catégorie Album de l'Année, Taylor Swift est devenu la première artiste féminine à remporter cette distinction trois fois. Vous vous en doutez, il n'en faudra pas plus pour booster la popularité de Folklore.

A peine deux jours après la cérémonie, Folklore a retrouvé la première place du Top US d'Itunes - une prouesse supplémentaire pour l'artiste qui n'a plus rien a prouvé.

Quelques mois après la sortie de cet album récompensé, Taylor Swift nous offrait Evermore, digne successeur de Folklore. Et la magie ne s'arrête pas là : le 9 avril prochain, Taylor Swift dévoilera sa (propre) version de Fearless, album publié à l'origine en 2008 chez Big Machine Records. 2021 commence à peine mais une chose est sûre, ce sera l'année de Taylor Swift.