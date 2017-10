Taylor Swift aperçue sur le tournage de son nouveau clip à Londres (PHOTOS)

Dans moins d'un mois, Taylor Swift présentera son sixième album Reputation au monde entier. Si quelques fans chanceux ont pu participé à des sessions d'écoutes secrètes, pour le commun des mortels il faudra patienter jusqu'au 10 novembre 2017 pour entendre ses nouvelles chansons. Après le succès monstre du premier single "Look What You Made Me Do", Taylor Swift avait choisi d'exploiter "...Ready For It?" comme single officiel. Prête à passer à la vitesse supérieure, la chanteuse a été aperçue à Londres ce week-end sur le tournage d'un nouveau clip avec le réalisateur Joseph Kahn. Découvrez les premières images !

Taylor Swift filmed a new music video in London yesterday. Catch that Kobra/snake on her T-shirt. pic.twitter.com/QN6Q21uSe2 — WILL (@BillieCosmo) 16 octobre 2017

Taylor Swift spotted supposedly on the set of a new music video in London last night. pic.twitter.com/NA7yF3B47p — Shady Music Facts (@TheShadyFacts) 14 octobre 2017

Est-ce que Taylor Swift tournait le clip de "...Ready For It?" ? C'est la question que tous les fans se posent. Cela pourrait effectivement être le cas, mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'un nouveau titre issu de Reputation. Rassurez-vous, nous devrions avoir la réponse bientôt ! Sur les photos prises sur le tournage, on retrouve Taylor Swift dans plusieurs tenues (dont un t-shirt avec un dessin de serpent), sur un pont, dans un taxi et dans un bus typique de Londres. Ça nous rappelle le clip de "I Don't Wanna Live Forever" avec Zayn, tourné également dans la capitale de l'Angleterre. En attendant la suite, découvrez l'application The Swift Life qui va arriver bientôt sur vos téléphones.