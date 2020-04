Taylor Swift annule sa tournée Mondiale

En août dernier, Taylor Swift dévoilait son septième album - intitulé Lover. Après un Reputation Stadium Tour magistral et surtout, complet, la star comptait se lancer dans une tournée mondiale afin de défendre ce nouvel opus. Au programme, un Lover Fest qui aurait dû passer par la France et plus précisément par le Festival de Nîmes. Malheureusement, en raison du Coronavirus, Taylor Swift a été contrainte d'annuler sa tournée.

I'm so sad I won't be able to see you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy and safe. I’ll see you on stage as soon as I can but right now what’s important is committing to this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon — Taylor Swift (@taylorswift13) April 17, 2020

« Je suis si triste de ne pas pouvoir vous voir en concert cette année, mais je sais que c'est la bonne décision. Veuillez rester sain et sauf. Je vous verrai sur scène aussi vite que possible mais en ce moment, ce qui est le plus important est de se soumettre à la quarantaine, pour le bien de tous », a t-elle annoncé dans un communiqué. Avec le Lover Fest, l'interprète de Lover comptait se détacher des salles fermées et des stades : « Pour moi, l'album "Lover" est celui des champs ouverts, des couchers de soleil et de l'été. Je veux célébrer mon album et l'interpréter avec vous d'une façon qui semble très authentique par rapport à ma musique. Je veux aller dans des lieux où je ne suis jamais allée, jouer dans des festivals pour la première fois depuis des lustres... et là où il n'y a pas de festivals, nous en créerons », expliquait-elle.

En espérant que ce n'est que partie remise et que l'album Lover aura la célébration qu'il mérite. Avant de retrouver la scène, Taylor Swift s'est produite ce week-end, lors du One World : Together At Home Concert signé Lady Gaga.