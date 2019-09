Taylor Swift annonce une date à Nîmes

Après avoir littéralement enchanté Paris avec son City of Lover concert donné à l'Olympia, Taylor Swift est bien décidée à revenir sur le sol français. Depuis la sortie de son septième album, la popstar la plus puissante du monde cumule les records et forcément, les fans n'ont qu'une hâte, la revoir sur scène. La question restait de savoir si elle serait capable de faire encore plus fort que le Reputation Stadium Tour. On vous le donne dans le mille, la réponse est oui. Tenez-vous bien, Taylor Swift compte de nouveau se produire en festival - et le petit bonus, c'est qu'elle a même pensé à créer le sien.

"Pour moi", a t-elle déclaré sur Instagram. "L'album Lover représente l'été. Je veux célébrer cet album et le jouer en live avec vous d'une façon authentique. Je veux aller à des endroits que je n'ai encore jamais visité et jouer des festivals pour la première fois de puis des années... et là nous n'avions pas de festivals, nous en avons créer. Voici le Lover Fest East & West".

Les fans français pourront donc applaudir Taylor Swift au festival de Nîmes le 5 juillet prochain !