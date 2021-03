Taylor Swift annonce You All Over Me, un single inédit

Le 9 avril prochain, Taylor Swift dévoilera Fearless (Taylor's version). Pour rappel, la popstar a (enfin) eu l'autorisation de ré-enregistrer ses précédents opus en novembre dernier. Ainsi, après avoir publié les excellents Folklore (sacré album de l'année aux Grammy Awards 2021) et Evermore, la voici prête à nous partager une toute nouvelle version de son album Fearless, publié initialement en 2008. Pour le porter, Swift avait déjà offert à ses fans sa propre version de Love Story. Bonne nouvelle, un nouveau single (inédit) sera publié d'ici quelques heures.

"BONJOUR. Je voulais vous faire savoir que la première chanson "From the Vault" que je vais sortir de Fearless (Taylor's Version) sort demain à minuit (heure de l'Est)", annonce t-elle ainsi sur les réseaux sociaux. "Elle s'appelle You All Over Me (From The Vault). Une chose que j'aime avec ces chansons, c'est qu'elles n'ont jamais été entendues, ce qui me permet d'expérimenter, de jouer et même d'inclure certains de mes artistes préférés. Je suis vraiment excité d'avoir Maren Morris qui chante en fond sonore sur cette chanson !"

Côté production, la chanteuse a (une fois de plus) choisi de travailler avec Aaron Dessner. Patience, cette nouvelle version de Fearless n'a jamais été aussi palpable !