Taylor Swift annonce le Reputation Stadium Tour, une tournée de concerts confirmée

C'est la cerise sur le gâteau pour tous les fans ! Il y a seulement quatre jours, Taylor Swift faisait son grand retour avec Reputation, son sixième album studio qui réalise un démarrage record aux Etats-Unis. Alors que tout le monde est encore en train d'apprivoiser ce nouveau projet musical qui marque un tournant dans sa carrière, Taylor Swift n'avait pas encore fini d'annoncer de bonnes nouvelles à son public... Car oui, l'interprète de "Look What You Made Me Do" a annoncé aujourd'hui sa prochaine tournée de concerts : le Reputation Stadium Tour qui démarrera en mai 2018. Victime de son succès, elle a forcément vu les choses en grand !

Le Reputation Stadium Tour en 2018, bientôt de passage en France ?

C'est en effet 27 dates, uniquement réparties en Amérique du Nord, qui viennent d'être ajoutées sur le site officiel de Taylor Swift. Si Miley Cyrus a avoué qu'elle ne partirait pas défendre Younger Now en tournée, ce n'est pas le cas de TayTay avec Reputation ! Pour célébrer son retour sur scène jusqu'au bout, la pop star a précisé que les billets de concerts seront en vente le 13 décembre prochain, soit le jour de son anniversaire. On parie que tout va partir en moins de 5 minutes ? Il ne reste plus qu'à attendre patiemment que des dates en Europe soient annoncées, notamment en France où ses fans se languissent de ne jamais avoir pu voir leur idole ici.