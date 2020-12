Taylor Swift annonce la sortie imminente d'Evermore, son neuvième album

"J'ai le plaisir de vous annoncer que mon neuvième album studio, soeur de Folklore, sortira ce soir à minuit". Ca, c'est ce que vient tout juste d'annoncer Taylor Swift sur les réseaux sociaux. Encore une fois, l'artiste prend le monde par surprise, choisissant de publier un album complet du jour au lendemain. En juillet dernier, Swift avait déjà annoncé la sortie de Folklore de la même façon.

Elle poursuit, expliquant que l'opus s'intitule Evermore. "Pour tout vous dire, nous ne pouvions plus nous arrêter d'écrire. S'il fallait expliquer avec plus de poésie, je dirais que nous sommes sortis des bois avec un choix : faire demi tour ou alors, continuer d'explorer. Nous avons choisi d'explorer plus profondément. Je n'avais jamais fait ça. Dans le passé, je traitais les albums comme des chapitres, pensant déjà au prochain après une sortie. Avec Folklore, ce fut différent. En le faisant, je n'avais pas l'impression que la fin approchait, plutôt que ce n'était que le début. J'aime l'échappatoire que procurent ces contes imaginaires/ ou pas." Sur cet opus, Taylor Swift invite notamment Haim, Bon Iver ou encore The National.

"J'ai adoré la façon dont vous avez accueilli les paysages de rêve et les contes épiques d'amour(s) perdu(s). Alors, j'ai continué de les écrire. J'ai adoré créer ces chansons avec Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon." A minuit, Taylor Swift dévoilera donc un nouvel album qui, comme son prédécesseur devrait squatter les charts... Petit bonus, clip accompagnera cette sortie.