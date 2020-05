En septembre dernier, Taylor Swift investissait la scène intimiste de l'Olympia pour présenter son nouvel album, Lover. Après avoir rempli des stades du monde entier avec le Reputation Stadium Tour, la star avait opté pour un show nettement plus intimiste : si les fans avait pu profité de ses plus grands hits (comme Shake It Off), Taylor Swift avait surtout présenté ses nouveaux morceaux à la guitare - dont The Man, son dernier single.

La bonne nouvelle, c'est que ce show enregistré dans notre capitale sera diffusé sur la chaîne américaine ABC le 17 mai prochain. Et ce n'est pas tout ! Il sera disponible sur la plateforme Disney + dès le lendemain.

Taylor Swift devait défendre son opus avec le Lover Fest cet été mais la pandémie qui sévit actuellement l'a contrainte à repousser sa tournée à 2021.