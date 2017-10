Branle-bas de combat chez les swifties ! Taylor Swift, nommée aux MTV EMA 2017, aurait confirmé sa présence pour pas un mais deux concerts outre-Atlantique après huit mois d'absence sur le devant de la scène... Rappelez-vous son dernier concert date du 4 février dernier à Houston au Texas. Alors forcément, il y aura du monde pour aller la voir au festival Poptopia à San Jose en Californie le 2 décembre prochain aux côtés d'Ed Sheeran, The Chainsmokers, Fifth Harmony, Niall Horan, Logic, Dua Lipa ou encore Khalid. Le site internet du magazine Elle a aussi avancé qu'on pourra la retrouver le 7 décembre au Jingle Bash de la radio B96 Chicago tout comme les Backstreet Boys, Fifth Harmony, Khalid, Logic et Sabrina Carpenter.

.@B96Chicago just revealed their Jingle Ball lineup: Taylor Swift, Backstreet Boys, Fifth Harmony, Khalid, Logic & Sabrina Carpenter. pic.twitter.com/8HPCMPiHes — Pop Crave (@PopCrave) October 6, 2017

Si Taylor Swift se fait discrète ces temps-ci, elle a néanmoins annoncé la sortie de son 6ème album Reputation en novembre prochain et dévoilé les deux chansons "Look What You Made Me Do" et "…Ready For It?" Pour le moment, pas de dates de tournée annoncées mais ça ne devrait pas tarder. Taylor Swift a récemment lancé une opération afin de donner à ses fans les plus fidèles la priorité pour avoir accès à ses concerts à venir en Amérique du Nord. On attend donc avec impatience ! La rumeur court aussi sur la performance de Taylor Swift au défilé Victoria's Secret aux côtés de son ex-petit ami Harry Styles.