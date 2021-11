Taylor Swift : All Too Well (version longue) aura son mini film et ça sort le 12 novembre

Ce morceau est probablement celui que tous les fans attendent depuis des années. Si vous suivez Taylor Swift depuis au moins 2012, alors vous savez que sur l'album Red (dont la nouvelle version sortira le 12 novembre prochain) figure l'une des chansons les plus poignantes mais aussi l'une des plus cathartiques jamais écrites par la chanteuse : All Too Well (que l'on ne présente plus) était - à l'origine- un morceau de près de 10 minutes. Pour pouvoir l'inclure sur la première version de l'opus, Swift avait le choix de le couper et de ne garder ce qui -pour elle- semblait essentiel. Or, près de 10 ans plus tard, alors qu'elle ré-enregistre ses précédents albums, l'artiste choisit de faire à ses fans le plus beau des cadeaux en publiant la version originale (et donc longue) de la chanson.

"12 novembre. Souvenez-vous en".

All Too Well figure ainsi sur le nouvel enregistrement et, pour célébrer la sortie de cet album tant attendu, Taylor Swift a choisi de lui offrir un court-métrage : l'on y retrouvera notamment Dylan O'Brien et Sadie Sink - aux côtés de Swift en personne.

Red (Taylor's Version) devrait également proposer une collaboration inédit avec Ed Sheeran - ainsi que les cultissimes tubes 22 et I Knew You Were Trouble.