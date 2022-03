Taylor Swift : All Too Well (10 minutes version), dans les coulisses du court-métrage avec Dylan O'Brien

C'était l'un des morceaux les plus attendus de la chanteuse américaine : All Too Well, l'une des chansons favorites des fans, a eu droit à la version longue qu'elle mérite lors de la ré-édition de Red - album (à l'origine) publié en 2012. Pour accompagner le titre, l'interprète de Shake it Off a choisi de tourner un court-métrage dans lequel l'on retrouve notamment Dylan O'Brien et Sadie Sink. Lors d'un entretien accordé à The Hollywood Reporter, l'acteur révélé par Teen Wolf a partagé les coulisses de cette collaboration.

"Je me suis réveillé un matin avec un texto de mon manager qui disait "Le manager de Taylor Swift demande si elle peut te contacter pour un projet", se souvient-il. "Je lui ai donné mon numéro, et même pas une heure plus tard, j'ai reçu un texto iconique de sa part qui était si long et si drôle mais vraiment, vraiment réfléchi. Et c'était un pitch complet de ce qu'elle voulait faire. C'était génial."

Si quelques lignes de dialogues sont entendues dans le court-métrage, certaines conversations (qui ne sont d'ailleurs pas perçues par le spectateurs) étaient - quant à elles- improvisées : "Nous étions complètement dedans à ce moment-là", explique t-il. "Et nous avons joué les scènes dramatiques, comme la scène de rupture ou la scène de dispute dans la cuisine." Et justement, lors de cette fameuse scène dans la cuisine, Taylor Swift a choisi de couper la musique afin de laisser le dialogue défiler.

O'Brien poursuit : "Après avoir fait une seule prise de cette scène dans la cuisine, Taylor est venue et m'a dit : "Ça y est. Je vais utiliser ce dialogue. On va le laisser se dérouler, vous êtes parfait. On va recommencer". Pour rappel, Taylor Swift s'est glissée dans le fauteuil de réalisatrice pour ce clip. Depuis la publication de son album Lover, la jeune artiste a choisi de s'impliquer beaucoup plus dans la réalisation et la production de ses clips vidéo (l'on se souvient notamment de l'excellent clip de The Man, dans lequel elle se travestit en homme) : "Et cela témoigne de son instinct de réalisatrice, que j'ai trouvé très impressionnant. Elle a tellement confiance en ce qu'elle veut, et elle arrive vraiment préparée", a confié l'acteur en évoquant le travail de l'artiste.

All Too Well (10 minutes Version) (Taylor's Version) est à (re) découvrir sur l'album Red (Taylor's Version).