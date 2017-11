Taylor Swift ajoute de nouvelles dates du Reputation Stadium Tour suite à la forte demande

Alors qu'elle vient de recevoir deux nominations aux Grammy Awards 2018, Taylor Swift est une nouvelle fois au centre de toutes les attentions. Suite à la forte demande de ses fans, la chanteuse américaine vient d'ajouter neuf dates de concerts à sa tournée Reputation Stadium Tour qui, pour le moment, traversera seulement l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Irlande en 2018. En effet, la chanteuse peut se féliciter d'avoir suscité un engouement sans précédent lors de son grand retour avec l'album Reputation sorti le 10 novembre dernier. Il faut croiser les doigts pour que la superstar passe par la France l'année prochaine !

En plus d'avoir ajouté six nouvelles dates sur le territoire américain (le 18 mai à Pasadena, le 1er juin à Chicago, le 20 juillet à East Rutherford, le 27 juillet à Foxborough, le 3 août à Toronto et le 10 août à Atlanta), Taylor Swift viendra enfin en Europe pour trois concerts exceptionnels : le 8 juin à Manchester, le 15 juin à Dublin et le 22 juin à Londres. Tous ses concerts seront bien sûr dans des stades ! Si elle pouvait penser à ses fans français et caler une date chez nous, on lui en serait très reconnaissant ! En attendant, découvrez comment Taylor Swift a fait mieux que Rihanna et s'est hissée au niveau d'Adele.