Taylor Swift affirme que "La France est une priorité" !

Pour son album Reputation en 2017, Taylor Swift n'avait fait quasiment aucune promotion ! Un lointain souvenir puisque pour son prochain opus, la star américaine met le paquet. Et alors qu'elle sillonne actuellement les plateaux de télévision du monde entier et qu'elle se livre à de nombreux journalistes sur son nouveau tube ME! et l'album qui arrive derrière, elle en a bien sûr profité pour faire un petit passage en France. Entre deux représentations à The Voice (où elle a même chanté avec les candidats), la chanteuse s'est confiée à nos confrères du Parisien.

Véritable superstar outre-Atlantique, Taylor Swift peine encore à s'imposer en France. Et elle compte bien remédier à ça. Elle affirme d'ailleurs que "c'est clairement une priorité" pour elle. "Je n'ai pas fait de concert en France depuis huit ans, il faut que cela change. J'avais prévu sur ma tournée '1989' de chanter à Bercy, mais la salle était en travaux. Après, il y a tellement d'endroits dans le monde où on me demande de chanter… Mon équipe me pousse à revenir dans les pays où je peux faire des salles de plus en plus grandes. Mais maintenant, je me suis fixée comme priorité d'aller là où je ne suis pas ou pas assez allée avant. Comme la France

" continue t-elle humblement. Enfin une bonne nouvelle. On a hâte !