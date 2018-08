Taylor Swift, Katy Perry, Pink, Britney Spears... leurs hits repris pour une comédie musicale ?

Que diriez-vous si une comédie musicale reprenait tous les plus grands hits de nos stars de la pop ? Étrange... Et pourtant, c'est la nouvelle rumeur qui vient de faire son apparition sur le net. Et elle affole tous les fans !

Plutôt dans la semaine, Stuart Burg, directeur de casting a posté un appel à candidature à l'attention de tous les fans de Britney, Adele, Justin, Pink, etc., afin de trouver des chanteurs pour une toute nouvelle comédie musicale co-créée par Max Martin, le hit maker des stars. On lui doit notamment le fameux Baby One More Time de Britney Spears, Roar de Katy Perry, I Can't Feel My Face de The Weeknd ou encore Bad Blood de Taylor Swift. Une belle petite liste non exhaustive, bien sûr !

AUDITIONS - NEW MUSICAL. Love Britney, Adele, Justin, P!nk, Katy, Selina, Taylor, Robyn, Justin? This is for you. Music from the man behind their biggest hits - Max Martin. PLEEZ RETWEET. #OpenCall #OpenAuditions #Musical #MaxMartin pic.twitter.com/n9zhfb0MdV — Stuart Burt CDG ????????????????????????????❤️????️‍???? (@StuartBCasting) 31 juillet 2018

Très peu d'informations ont été donné mais on sait déjà qu'il n'y aura pas de nouveaux hits inédits et que le musical se concentrera sur ceux déjà existants. Ce dernier serait en développement, avancé, et l'histoire sera écrite par David West Read et mit en scène par Luke Sheppard. Prévu pour Juillet 2019, le spectacle promet du lourd ! Et bien sûr, n'ayez pas honte, on chantera tous parce qu'on connait forcément les paroles, même celles de Britney !