Taylor Swift accusée de Plagiat pour le clip de Delicate

Dans son nouveau clip, Taylor Swift danse comme si personne ne regardait (et en plus, elle le fait sous le pluie). Le clip de Delicate est à la fois honnête (Taylor y parle de sa réputation et explique qu'il va falloir la croire sur parole), drôle (grimaces et auto-dérision sont au rendez-vous) et enfin, il est dansant. Or, en regardant la vidéo, peut-être avez-vous eu une impression de déjà-vu. Si c'est le cas, sachez que sur Twitter, on a eu la même réaction.

Taylor Swift's "Delicate" video is weirdly similar to the Spike Jonze KENZO World commercial ???? — Candace Lowry (@TheCandaceLowry) 12 mars 2018

taylor swift's "delicate" video is a poor man's version of spike jonze's ad for Kenzo, this bop deserved more pic.twitter.com/39Ub99bKqc — christina.jpg (@wtfcylon) 12 mars 2018

"Le clip de Taylor Swift pour Delicate est une version cheap de la publicité de Spike Jonze pour Kenzo", a tweeté une internaute. Et bien sûr, elle n'est pas seule - d'autres ont suivi le mouvement. Pour l'heure, ni la chanteuse ni ses équipes ne sont exprimées sur la question. Mais, on vous laisse seuls juges :

Alors ?