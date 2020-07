Taylor Swift, AC/DC, Maroon 5... les vidéos musique de la semaine !

Semaine chargée côté musique ! Alors que Taylor Swift a dévoilé son huitième opus en intégralité, Maroon 5 a fait son grand retour avec Nobody's Love. Sans compter AC/DC qui a célébré les 40 ans de Black in Black.

Taylor Swift - Cardigan

Taylor Swift n'a pas chômé pendant le confinement : la chanteuse vient tout juste de dévoiler en intégralité son album Folklore et pour le porter, elle a choisi Cardigan. Le clip comptabilisait plus d'un millions de vues en même pas trois heures, prouvant son succès.

Maroon 5 - Nobody's Love

De son côté, la groupe Maroon 5 a dévoilé Nobody's Love - un nouveau single. A découvrir sans plus attendre !

AC/DC - You Shook Me All Night Long

Pour célébrer les quarante ans de Back in Black, AC/DC a dévoilé une version inédite enregistré à Tokyo de You Shook Me All Night Long.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de musique !