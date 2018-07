Taylor Swift : bientôt à l'affiche de Cats ?

Le projet d'adaptation de la comédie musicale Cats est sur les rails et certains grands noms sont tombés. Et non des moindres, parmi ceux de James Corden (Into The Wood), Sir Ian McKellen (franchise X-Men) ou encore Jennifer Hudson (Dreamgirl), celui de la star de la pop a suivi. Eh oui, Taylor Swift ferait en effet partie du casting !

L'une des plus vieille comédie musicale de Broadway compte bien se renouveler. Après une adaptation en 20 langues différentes et des représentations à travers le monde, le show semble vouloir se donner une nouvelle jeunesse en débarquant de nouveau sur grand écran. La première datant de 98... L'idée est sympa. L'idée est même plus que sympa quand on apprend que Taylor Swift sera à l'affiche. Qu'on aime ou non la chanteuse, il ne fait aucun doute qu'elle possède le talent qu'il faut pour ce type de projet. Chanteuse et actrice, fastoche pour elle ! A la réalisation, Tom Hooper, connu pour avoir travaillé sur Le Discours d'un Roi, chef d'oeuvre du cinéma anglais. Pour le reste de l'équipe, on sait déjà que l'équipe suivante : Tim Evan, Eric Fellner et Debra Hayward, ayant travaillé sur Les Misérables, seront à la production. Les détails restent néanmoins jalousement gardés par les producteurs et au final, on ne sait que les grandes lignes concernant ce projet.

On ne connait pas le rôle exact que tiendra Taylor Swift dans cette nouvelle adaptation mais qu'importe, les fans seront ravis de l'entendre pousser la chansonnette sur les morceaux mythiques de Cats.