Taylor Swift : quand deux fans se fiancent devant la chanteuse 

Surprise pour Taylor Swift qui assiste, bouche bée, à une demande en mariage, samedi, après son concert à Philadelphie. Les deux fans en question, Anthony et Stéphanie, ont profité de l'occasion pour que leur rencontre avec Taylor soit inoubliable. Le concerné se confie sur Twitter et ne manque pas de partager ses émotions.

" JE VIENS DE FAIRE MA DEMANDE EN MARIAGE DEVANT TAYLOR SWIFT !!!!! Les rêves deviennent vraiment réalité ! (Taylor) m'a dit que j'étais un chenapan et a dit qu'elle n'était jamais surprise. Elle a aussi dit qu'on était géniaux !!!! EST-CE QUE C'EST LA VRAIE VIE ?!?! Merci à tous pour l'amour que vous nous avez envoyés ! On ne s'attendait pas à cette réaction du tout ! Être sur l'Instagram de Taylor est de loin la façon la plus cool de montrer à tous cet instant parfait! " écrit-il.

Alors que la chanteuse s'attendait à une rencontre comme à l'accoutumée, elle fut surprise de la démarche d'Anthony, qui un genou à terre et n'hésite pas à demander la main de sa compagne. Un moment d'émotion capturé par le photographe présent. L'interprète de Bad Blood, Shake It Off ou encore Look What You Make Me Do devrait être habituée puisque le mois dernier, deux fans s'étaient fiancés, dans la foule, durant son concert à Wembley alors que Taylor entonnait la chanson Love Story. Fière d'avoir assisté à cette nouvelle demande, elle n'hésite pas à partager le moment sur Instagram.