Taylor Swift : Pour Delicate, elle dévoile une nouvelle vidéo sur Spotify

Taylor Swift et Spotify, c'est une longue histoire. On se souvient qu'à l'époque de 1989, la chanteuse avait pris la décision (radicale) de retirer toute sa discographie des plateformes de streaming - y compris Spotify- pour dénoncer la façon dont étaient rémunérés les artistes. Et visiblement, depuis, elle a fait la paix avec le géant du streaming. Annoncée hier sur les réseaux sociaux, la deuxième vidéo de Delicate est sortie cette nuit sur Spotify.

Cette fois, pas de robe bleue, pas de chorégraphie et encore moins de pluie. Taylor Swift est en pleine nature et nous offre une vidéo presque home made. Pour la voir, il vous faut (évidemment) etre inscrit(e) sur Spotify. Aucune paillette, un manteau et les grands espaces : Taylor Swift se montre sans fards ! Voilà qui fera patienter ses fans avant le début de sa grande tournée des Stades (le Reputation World Tour).