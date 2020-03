Taylor Swift a vendu le plus d'albums en 2019

Après avoir littéralement mis le monde à genoux avec son Rep Tour, Taylor Swift a réitéré avec un nouvel album intitulé Lover. Sorti en août 2019, ce dernier a battu des records lors de sa sortie (notez qu'il s'est écoulé à 2,1 millions d'exemplaires outre-Atlantique dont 1 million de ventes physiques) et visiblement, Taylor Swift enchaîne les exploits. Tenez-vous bien, la chanteuse peut se vanter d'avoir vendu le plus de disques en 2019.

La Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique (IFPI) s'est lancée dans ce classement et même si BTS domine pour ce début d'année, c'est en tout cas Taylor Swift qui s'est imposé l'an passé : « Taylor Swift est l'incarnation d'une vraie star planétaire. Elle continue de grandir en tant qu'artiste et maintient une incroyable connexion solide avec sa fanbase, tout en faisant évoluer son son à chaque album. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir la présenter comme la meilleure artiste de l'année pour la seconde fois », explique la directrice générale de l'organisme.

A la deuxième place du classement, l'on retrouve Ed Sheeran. Juste derrière lui, Post Malone. Billie Eilish, elle, s'impose dans le Top 5 avec la quatrième place.