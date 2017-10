Taylor Swift a fait écouter Reputation à Selena Gomez, elle donne son avis sur l'album

De retour avec le tube "Wolves" en collaboration avec Marshmello, Selena Gomez est à nouveau propulsée sous le feu des projecteurs. À l'occasion de la sortie de ce single inédit, la pop star a accordée une interview à Zane Lowe pour la radio d'Apple Music : Beats 1. Le journaliste n'a pas pu s'empêcher de lui poser quelques questions au sujet du prochain album de sa meilleure amie Taylor Swift : Reputation, qui sera disponible le 10 novembre 2017. Qu'en a-t-elle pensé ? "C'est honnêtement très inspirant, c'est vraiment cool de s'entourer avec des gens qui sont des artistes en herbe et qui évoluent constamment, que ça soit dans des films ou dans la musique... Et elle fait partie de ces personnes qui continuent de faire ça.", explique Selena au sujet de Taylor Swift.

A-t-elle eu la chance d'écouter Reputation avant tout le monde ? La réponse est oui évidemment ! Selena Gomez avoue au sujet du prochain disque de Taylor Swift : "Oui oui, bien sûr ! Bien entendu, je veux dire... Evidemment je l'aime tellement, je veux qu'elle fasse ce qu'elle a envie et elle est en train de tout défoncer et c'est tout ce que vous voudriez de sa part et plus encore, donc... Je suis très fière. Et bien sûr, une grande fan." D'après Selena Gomez, le nouvel album de Taylor Swift sera donc un incontournable de l'année 2017 ! On n'en doutait pas. D'ailleurs, la principale concernée dévoilera dans quelques heures son nouveau clip pour le single "...Ready For It ?".