Taylor Swift a 28 ans, retour sur ses meilleurs clips

Taylor Swift a déjà 28 ans et pourtant, on jurerait que l'époque où elle chantait 22 n'est pas si éloignée. En six ans, la chanteuse a trouvé le temps de sortir deux albums supplémentaires, de lutter contre le streaming et son système et surtout, de remplir une poignée de stades aux quatre coins du monde. Alors en l'honneur de l'anniversaire de celle qui peut se vanter de figurer parmi les artistes féminines les plus présentes dans le top Billboard, voici une sélection de clips.

Non, pour nous, la "old Taylor" n'est pas morte - bien au contraire. Qu'on se le dise, Taylor Swift n'est pas la dernière lorsqu'il s'agit de se mettre en scène. L'auto dérision, c'est un art qu'elle maîtrise bien et You Belong With en est la preuve.

Elle nous avait habitués à des cheveux parfaits, à des robes pailletées et à des boots de cowboy. Et puis un jour, Taylor Swift a sorti Red. Adieu la gentille Taylor qui chantait des chansons d'amour. A la place, c'est une Taylor plus incisive (et un peu plus rock 'n' roll) qui a débarqué.

Parce que même trois ans plus tard, on continue de danser sur ce "sick beat".

Taylor Swift et Zayn Malik, c'est le duo dont on avait besoin sans même le voir. On ne va pas se mentir, vu le talent des deux artistes, on s'attendait à un titre légèrement plus poussé. MAIS, on sait aussi se contenter de ce que l'on nous donne. Visiblement, I Don't Wanna Live Forever a fait le job : le morceau est nommé aux Grammy Awards. Et le clip, lui, est plutôt réussi.

Parce que Wildest Dreams est une ode à Elizabeth Taylor - ou presque.

Réunir Selena Gomez, Gigi Hadid, Kendrick Lamar, Lena Dunham, Hayley Williams, Cara Delevingne, Ellen Pompeo et Cindy Crawford (pour ne citer qu'eux) en un clip, c'était un défi presque impossible à relever. Mais on a fini par comprendre qu'impossible n'était pas Taylor.

A dire vrai, non, on n'était pas prêts. Taylor Swift en cyborg, c'est probablement l'une des images les plus marquantes (côté clips, évidemment) de l'année. Mention spéciale pour le clin d'oeil à Scarlett Johansson.

Parce qu'elle est capable de passer de petite amie parfaite à fille hystérique en un claquement de doigts.

Son retour, Taylor Swift l'a soigné dans les moindre détails. Rien (vraiment rien) n'a été laissé au hasard (du serpent, aux "T" dissimulés un peu partout en passant par les différents costumes qui ont ponctué sa carrière). On attendait du grand Taylor Swift et avec ce clip, elle n'a absolument pas déçu.

Une tournée résumée une seule chanson ? Facile. Avec New Romantics, Taylor Swift a montré les coulisses de ce qui fut -clairement- l'une de ses meilleures tournées (et l'une des plus rentables en 2015).

Et vous, quel est votre clip favori made in Taylor Swift ?