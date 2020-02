Taylor Swift : 5 choses à retenir de Miss Americana

Le 31 janvier dernier sortait Miss Americana - documentaire consacré à Taylor Swift. Pour rappel, le film avait été présenté au Sundance Festival une semaine avant et n'avait recueilli que des éloges. Alors, que fallait-il vraiment en retenir ?

#1. En 2009, elle pensait avoir été huée à cause de Kanye West

Retour en 2009, à l'époque où Kanye West a pris le micro pour dire aux VMA's que "Beyoncé avait l'un des meilleurs clips de tous les temps" alors que Taylor Swift, du haut de ses 20 ans, venait de gagner le trophée. Face à cette intervention, la salle a hué Kanye West. Mais Swift, elle, a pensé que le public la huait, elle : "Pour quelqu'un qui s'est conditionné à n'obtenir que des applaudissement, une salle entière qui hue, c'est une expérience formative".

#2. "Etre du bon côté de l'Histoire"

Miss Americana revient sur la décision de Taylor Swift de faire connaître ses opinions politiques - afin de faire une différence (cette décision a d'ailleurs été influencée par le procès qu'elle a gagné à Tampa). "Je dois être du bon côté de l'Histoire", clamera t-elle à son équipe lorsqu'elle lui fera par de sa volonté de s'investir pour les démocrates.

#3. Troubles alimentaires & image

Victime de troubles alimentaires, Taylor Swift explique avoir arrêté de se confronter à des photos d'elle : "Il y aura toujours des standards de beauté que tu n'atteindras pas. parce que tu si tu es assez mince alors tu n'auras pas les fesses qui font rêver tout le monde. Si tu as ces fesses, alors ton estomac ne sera pas assez plat. C'est clairement impossible".

#4. La célébrité s'éffrite

Alors qu'elle vient de fêter ses 30 ans, Taylor Swift a bien conscience qu'il ne lui reste peut-être plus beaucoup de temps sous les projecteurs : "C'est probablement l'une de mes dernière opportunités en tant qu'artiste d'embrasser ce genre de succès. Alors que je vais avoir trente ans, je vais travailler dur pendant que la société tolère encore que j'ai du succès".

#5. La composition

Bien qu'entourée, Taylor Swift participe à l'écriture de tous ses morceaux (quand elle ne les écrit pas entièrement). Ainsi, on assiste à la composition de ME! avec Brendon Urie ou encore de Only The Young, la bande originale engagée du documentaire. La chanteuse sait ce qu'elle veut et surtout, où elle va.