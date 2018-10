Taylor Swift : 1989 fête ses 4 ans, nos 5 morceaux préférés

Le 27 octobre 2014, Taylor Swift dévoilait 1989. Déçue ne pas avoir remporté le Grammy Award du meilleur album avec Red, la chanteuse a choisi de tout reprendre depuis le début, de tout changer, de tout refaire. Voilà comment est né 1989. Lorsque Shake It Off a été publié, c'est tout le monde de la musique qui a été choqué : on attendait de la country sage et finalement, on a eu droit à l'un des albums les plus vendus et écoutés de l'année. Pour célébrer 1989, retour donc sur cinq morceaux marquants.

"Il y a une chose que nous avons en commun : quand on ressent beaucoup de joie ou de peine, on se tourne vers la musique", lançait Taylor Swift à la foule venue l'accueillir à Hyde Park en 2015. "Je sais a quel point c'est difficile de se sentir bien dans sa peau en 2015. On va sur internet tous les jours, on scrolle et on regarde les vies géniales des autres. (...) laissez moi vous dire que même si les gens peuvent se montrer mauvais, ce n'est jamais aussi mauvais que ce que l'on peut se dire soi-même. Vous n'êtes pas l'opinion que quelqu'un d'autre se fait de vous, vous n'allez pas nulle part parce que vous n'êtes pas encore arrivés là où vous le voudriez. Vous être votre propre définition de la beauté. Vous êtes plus sage, plus fort et plus intelligents parce que vous avez commis des erreurs".

Parce que Clean résume tout cela : il faut faire des erreurs pour mieux repartir.

Les indices sont nombreux, on imagine que Taylor Swift s'est inspiré d'Harry Styles pour ce morceau. En attendant, on en apprécie la subtilité.

Premier single publié pour porter 1989, Shake It Off a marqué un tournant décisif dans la carrière de la chanteuse américaine : exit la country, bonjour la pop tout droit sorties des années 80. Shake it Off est plein d'autodérision (dans ses paroles, comme dans son clip) et c'est justement ce que l'on a aimé.

Qualifiée de serial dateuse et de drama queen par la presse, Swift a choisi ici de faire preuve d'intelligence et de rétorquer avec ses propres armes : et si elle se glissait dans la peau de cette femme jalouse et hystérique, le temps d'un titre ? Les "mensonges" de la presse sont devenus matière à composer l'un des plus grands hits jamais sorti par la chanteuse.

Selon Rolling Stone, New Romantics est le meilleur titre de l'album. Difficile de contrer un média comme celui-ci et surtout, difficile de trouver ne serait-ce qu'un défaut à cette chanson qui, de loin, est la plus pop de l'album. Des paroles, à la production en passant par la musique, c'est un sans faute. Petit bonus, l'écho à New Romantics dans Call It What You Want (issu de Reputation). Dans New Romantics, Swift voulait ériger un château. Dans Call It What You Want, le dit château s'est écroulé.

Si le Grammy lui ait passé sous le nez avec Red, Taylor Swift en a finalement remporté 3 avec 1989. Joli score.