Tatiana vu comme la clé de la saison 5 de La Casa de Papel, Les nouvelles aventures de Sabrina et le spin-off de Riverdale annulés... Les news série de la semaine !

Tristesse pour les fans du programme Les nouvelles aventures de Sabrina ! Alors qu'ils attendent avec impatience la quatrième saison prévue d'ici la fin de l'année 2020, Netflix vient d'annoncer l'annulation pure et simple de la série. "Travailler sur Les nouvelles aventures de Sabrina a été un incroyable honneur dès le premier jour. Le casting, dont notamment Kiernan, la sorcière ado préférée de tous, a été un vrai plaisir. Je suis très reconnaissant envers l'équipe, les scénaristes, assistants et tous ceux qui ont mis tant d'amour dans cette série" précise Roberto Aguirre-Sacasa, le showrunner.

Diffusée depuis 2018 sur la plateforme de vidéos à la demande, Les nouvelles aventures de Sabrina n'aura visiblement pas réussi à séduire assez de spectateurs. Attendue par une poignée de fans, la quatrième saison s'annonce pourtant riche en émotions. En effet, les Eldritch Terrors devraient rendre une petite visite à Sabrina et ses acolytes. Une rencontre qui devrait probablement se terminer par une guerre sans merci. Mais pour le découvrir, il faudra encore patienter quelques mois...

On le sait, vous le savez aussi... Bref, tout le monde est au courant ! Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur NBC, Friends devrait enfin avoir droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max (dont la sortie est encore inconnue), le projet devait initialement se tourner en mars dernier. Seulement voilà, le COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale ont forcé les équipes a repousser le lancement de ce qui s'annonce comme l'événement audiovisuel de l'année. Pas de panique, on en enfin de nouvelles informations !

Interrogé récemment par un média américain, David Schwimmer (qui interprète Ross) s'est laissé aller à quelques confidences sur le retour de la série qui l'a fait connaître : "Nous espérons le tourner, je pense que l'espoir est de le tourner en août si, bien sûr, c'est sûr de le faire. Une partie du plan était toujours d'avoir une composante de public en direct de la série. Soit dit en passant, ce n'est pas scénarisé, nous ne jouons pas nos personnages, dix ans après. Alors on verra, j'espère que ça arrivera en août, sinon ce sera quand on pourra le faire en toute sécurité". Des propos qui mettent l'eau à la bouche des fans sur ce projet qui a de grande chance de nous rendre très nostalgique.

En attendant la publication de la cinquième partie tant attendue de La Casa De Papel (patience, pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été dévoilée), il nous reste les théories. Pour rappel, à la fin de la quatrième partie, Alicia faisait une entrée remarquée dans la planque du professeur tandis que Lisbonne retrouvait la bande - prête à venger Nairobi. La question reste de savoir comment Sergio va bien pouvoir se tirer de ce pétrin. A t-il vraiment perdu la partie ? Alicia se servira t-elle de lui pour induire l'équipe en erreur et stopper le braquage ? Trop de questions restent sans réponse. Et c'est justement là que les théories entrent en scène.

Il y a personnage qui, même si dans l'ombre, a son importance : Tatiana, la femme de Berlin. On vous la refait : alors que de nombreux internautes ont cherché à trouver un lien entre la jeune femme et Alicia (en raison de leur apparence), deux possibilités s'offrent à nous : dans le meilleur des cas, Tatiana (qui est une voleuse professionnelle) pourrait voler au secours de l'équipe en mémoire de Berlin et de son plan. Dans le pire, elle pourrait être celle qui ferait tout basculer.

Les flash-backs nous ont montré que, très lucide, Berlin s'attendait à ce qu'elle le trahisse un jour. De son côté, le Professeur a mis un point d'honneur a rappeler dès la première saison que "vous ne pouvez pas mettre tout le plan en danger pour une femme. C'est la première règle" (depuis, il a croisé la route de Lisbonne mais, passons). Bref, bien que très discrète dans les saisons précédentes, Tatiana pourrait bien tenir un rôle plus important dans les épisodes à venir... reste à savoir dans quel camp elle choisira d'exercer ses talents.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Katy Keene, le spin-off de Riverdale diffusé sur la chaîne The CW. En effet, après seulement une saison, la série basée sur les péripéties de Katy et de ses amis n'aura pas de suite. Annoncée par l'actrice principale Lucy Hale - connue pour son rôle dans Pretty Little Liars - sur son Instagram, la nouvelle a rapidement été reprise par tous les médias spécialisés. "C'est un travail qui m'a brisé le cœur plusieurs fois... Il faudra du temps pour s'en remettre" affirme la star américaine les larmes aux yeux. Il faut dire que la nouvelle de l'arrêt de ce spin-off a surpris les fans qui pensaient que la chaîne américaine renouvellerait le show pour une seconde partie au même titre que d'autres programmes comme Riverdale, Charmed ou encore Dynastie. D'ailleurs, les fans de Lucy Hale serait déjà sur le pont pour que l'actrice intègre le casting de la saison 5. Une idée qui relève pour l'instant de l'hypothèse mais qui ne tente rien n'a rien.