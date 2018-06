Tapis Bleu, le festival où les talents d'aujourd'hui rencontrent les talents de demain

"Il fallait un festival qui conserve tout son prestige par l’implication d’artistes de renom, tout en restant un évènement qui mette en avant la jeune création cinématographique". C'est ainsi que se présente Tapis Bleu, fesival de cinéma dont la première édition s'ouvrira le 5 juillet prochain. Présidé par par Soufiane Guerrab (vu notamment dans Patients, excellent film de Grand Corps Malade), le festival a pour but d'ouvrir les portes du cinéma à tous ceux qui jamais, ne se seraient imaginés devant ou derrière une caméra. Dans un monde où le cinéma, les médias ou n'importe quel autre domaine artistique semble inaccessible, Tapis Bleu prouve que ce ne sont pas les connexions qui peuvent débuter une carrière.

Tapis Bleu se déroulera du 5 au 7 juillet 2018

"Le festival nait avec la volonté de véhiculer une approche constructive et originale du cinéma. C’est un tremplin pour les jeunes ambitieux et passionnés. TAPIS BLEU est un évènement culturel riche et novateur, futur incontournable et précurseur dans le projet du « Grand Paris » par la synergie créée entre la ville de Rosny-Sous-Bois et le quartier parisien de Belleville, parrain de cette première édition", expliquent les équipes à l'origine de Tapis Bleu. Au programme de ces trois jours des Masterclass, des projections en avant-première mais aussi des ateliers - tout pour familiariser les jeunes (et les moins jeunes!) à l'univers du cinéma. Côté invités, on retrouvera notamment Grand Corps Malade (parrain de l'évènement) mais aussi Nawell Madani, Simon Abkarian, Tonio Life ou encore Stéphane Foenkinos.

Toutes les informations relatives au festival sont à retrouver sur le site officiel de l'évènement. Mais si vous avez toujours voulu passer de l'autre côté de l'écran, si vous avez toujours voulu connaître l'envers du décors et pourquoi pas, percer, alors c'est là-bas qu'il faudra être les 5, 6 et 7 juillet. Notez que quelques films amateurs seront en compétition et que le grand gagnant "verra son oeuvre être projetée durant 2 semaines à l’UGC de Rosny-Sous-Bois, partenaire officiel du festival". Alors, vous n'avez plus d'excuses !