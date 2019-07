Tame Impala surprend avec sa reprise de Lady Gaga (VIDEO)

Voilà un retour aux sources comme on en avait rarement vu ! En effet, en 2016, Lady Gaga lance son album Joanne. Dans cet opus, on y retrouve le tube Perfect Illusion. Produit par Kevin Parker, de Tame Impala, ce morceau devait lui être réservé avant de finalement atterrir entre les mains de l'interprète de Poker Face qui ne voudra plus jamais s'en séparer. Mais voilà, il y a quelques jours à Sidney, Mark Ronson s'est laissé aller à quelques surprises lors de son DJ set. "Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la démo originale de Perfect Illusion par Kevin Parker. Il me tuerait s'il savait que je jouais ça ce soir" s'est alors écrié l'artiste.

Mark Ronson played Kevin Parker’s original demo of Gaga’s “Perfect Illusion” tonight and I was SHOOK pic.twitter.com/D5oK2QOpJG — ???????????????????????????? (@A_n_t_h_o_n_y_P) 10 juillet 2019

Vue plus de 130 000 fois, la vidéo nous montre une salle totalement en délire face à un Mark Ronson très enjoué. Pour ce qui est du titre Perfect Illusion, on reconnaît clairement les paroles normalement entonné par Lady Gaga. La mélodie, quant à elle, s'accompagne davantage des arrangements de Tame Impala. Et si ce son aurait dû rester dans les annales du groupe, il pourrait bien figurer sur leur futur album (sortie prévue dans les mois à venir). Lady Gaga devrait pour sa part sortir un sixième album intitulé LG6 et faire suite au succès de A Star is Born.