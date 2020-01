Tame Impala : Son single Lost In Yesterday débarque dans quelques jours

L'attente est insurmontable ! Et comme il faudra encore patienter plusieurs semaines avant d'avoir la chance d'écouter l'intégralité de The Slow Rush, le nouvel album de Tame Impala, ce dernier a décidé de nous offrir un petit avant-goût. Après les singles It Might Be Time, Borderline et Posthumous Forgiveness, Kevin Parker, de son vrai prénom, dévoilera dans quelques jours le titre Lost In Yesterday. Une annonce qu'il a faite sur Instagram en postant également la couverture du CD sur laquelle on voit des pièces remplies de sables à la manière de dunes dans le désert. L'artiste devrait normalement se produire à Londres en mai prochain lors du All Points East festival.