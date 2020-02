Tame Impala : Son nouvel album The Slow Rush est enfin sorti (AUDIO)

Cela fait des mois, voire des années, que les fans de Tame Impala attendaient avec impatience la sortie de leur quatrième album ! Ce vendredi 14 février, Kevin Parker a finalement dévoilé l'intégralité de son nouvel opus sur toutes les plateformes spécialisées. Un projet qui aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, il y a un peu moins de deux ans, alors qu'il loue une résidence à Los Angeles, l'artiste australien doit être évacué en raison d'un gros incendie. Les dégâts sont énormes. Ce dernier perdra près de 30 000 dollars de matériel mais aura la présence d'esprit d'emporter avec lui son ordinateur et son disque dur, sur lesquels étaient stockés les fruits de son travail pour The Slow Rush. Une aubaine pour le jeune homme... et bien-sûr pour nous !

Cinq ans après Currents, que certains qualifient comme l'un des meilleurs disques pop/rock des années 2010, l'artiste australien fait son grand retour sur le devant de la scène. Un quinquennat qui lui aura toutefois permis de travailler avec les plus grands à l'image de Travis Scott, Kendrick Lamar, Lady Gaga ou encore Kanye West. Désormais, l'homme de 33 ans se la joue davantage en solo. C'est donc tout seul qu'il accouche de ce nouveau projet, qui semble être son préféré. "Ce disque-là, c’est différent. Je l’aime. Je l’aime comme si c’était mon enfant et j’ai hâte qu’il sorte" révélait-il au Inrockuptibles. C'est désormais chose faite, on vous laisse en profiter !