Tame Impala marque son grand retour avec le titre It Might Be Time (AUDIO)

Voilà plusieurs jours que l'on attendait une officielle de la part de la formation australienne Tame Impala ! C'est chose faite puisque Kevin Parker, l'artiste à l'origine du projet, vient de dévoiler aujourd'hui le titre It Might Be Time. Un son qui apparaîtra dans le prochain album et qui allie à merveille les signatures historiques du groupe à un côté pop et dansant que l'on apprécie. Inspiré du rock progressif des années 70, Kevin Parker nous délivre une fois de plus un bon son. "Je déteste l'idée de vous donner quelque chose qui ne provient pas du meilleur de mon coeur, de mon être et de mon cerveau" s'est-il confié sur ses réseaux sociaux.

Kevin Parker en a également profité pour officialiser la sortie le 14 février prochain de The Slow Rush, le quatrième album studio de Tame Impala. Un opus qui devrait se composer de 12 titres (dont le célèbre morceau Borderline qui précède It Might Be Time) et qui serait suivi d'une tournée mondiale. Enregistré entre Los Angeles et Fremantle en Australie, ce nouveau projet semble très attendu par les nombreux fans du collectif. Une patience qui s'image en couverture de l'album et du titre comme le montre les deux publications Instagram de Tame Impala ces derniers jours. on y voit une pièce remplie de sable à la manière d'un sablier.