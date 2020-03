Tame Impala en live sur le plateau de Jimmy Kimmel (VIDEO)

Tame Impala étaient les invités musicaux de l'émission de Jimmy Kimmel et, pour leur dernière étape à la télévision américaine, ils ont interprété Lost in Yesterday et Breathe Deeper issus de leur nouvel album The Slow Rush. Un opus dévoilé il y a déjà un mois et dont les ventes se sont littéralement envolées dès la sortie à travers le monde entier.

Visiblement très occupés, Kevin Parker et ses acolytes seront en tournée en Amérique du Nord le mois prochain, puis en Australie et en Nouvelle-Zélande dès le mois prochain. Très attendus par leurs fans, ces derniers devraient parfaitement pouvoir les faire danser grâce à leurs derniers titres entraînants et psychédéliques qui font désormais leur signature dans le monde de la musique.