Tame Impala : Écoutez la reprise du titre Perfect Illusion de Lady Gaga (VIDEO)

Ça s'est passé à San Diego le 9 mars dernier et ça pourrait bien être l'unique fois durant laquelle les fans pourront profiter de cette interprétation de Perfect Illusion par Tame Impala. En effet, après la sortie de l'album Slow Rush il y a quelques semaines, Kevin Parker vient tout juste de lancer sa tournée mondiale qui devait initialement se prolonger jusqu'à août prochain. Malheureusement, compte tenu des événements actuels et du risque de propagation du Coronavirus, l'artiste australien pourrait bien reporter la totalité de ses shows.

Bel et bien présent (et très en forme) lors de ce spectacle à San Diego en Californie, Kevin Parker a notamment offert à ses fans une version personnalisée de Perfect Illusion, un titre qu'il a écrit pour Lady Gaga lors de la création de son album Joanne. Un moment visiblement très apprécié par le public qui a également pu profiter de nombreux titres interprétés pour la première fois en live tels que One More Year, Posthumous Forgiveness et Is It True, issus du dernier opus des australiens, ou encore Currents, Reality in Motion ou Past Life. Un show grandiose qui risque pourtant d'être reporté dans peu de temps...