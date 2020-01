Tame Impala : Découvrez le clip très attendu de Lost In Yesterday (VIDEO)

Le mois de janvier aura été bercé par le son de Tame Impala, Lost In Yesterday. Très attendu, l'album des australiens sera dévoilé le 14 février prochain. Pour récompenser les fans de leur patience, ces derniers ont donc eu la merveilleuse idée d'offrir le clip de Lost In Yesterday. C'est donc avec plaisir que l'on découvre Kevin Parker et ses acolytes sur la scène de ce qui semble être la fête d'un mariage. Inspiré des années 60, le clip a été réalisé par Terri Timely. Si tout se passe bien durant l'interprétation du morceau, c'est à la toute fin de la vidéo que l'on aperçoit des invités en train de littéralement "péter une durite". Une excentricité qui n'est pas étrangère à l'univers particulier de Tame Impala.

Après Currents en 2015, le collectif australien s'apprête donc à dévoiler son nouveau projet. Si, pour le moment, ces derniers n'ont pas annoncé de dates de concerts en France, on espère qu'ils passeront par l'Hexagone. Une hypothèse qui pourrait se confirmer dans les prochains mois puisque Kevin Parker et ses acolytes ont déjà annoncé plusieurs dates à travers l'Amérique du Nord.