Take That va se reformer avec Robbie Williams pour un concert exceptionnel !

Vous faites partie des millions de fans de Take That ? Cette nouvelle est pour vous ! Le 29 mai prochain, tous les membres du boys band britannique (oui, on a bien dit tous !) se réuniront pour un concert exceptionnel. Robbie Williams y compris. Annoncée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux de ces derniers, la nouvelle a tout de suite attiré l'attention des internautes. Ne vous méprenez pas, cette prestation sera filmée depuis le salon des membres du célèbre groupe. Confinement oblige. Il n'empêche que cet événement pourrait bien être la seule et unique fois durant laquelle nous pourrons entendre Robbie William, Mark Owen, Donald Howard et Gary Barfow jouer et chanter ensemble. Conclusion, il ne faudra rater ça sous aucun prétexte.

C'est depuis le compte Instagram de Take That, en légende d'un cliché des quatre artistes, que ces derniers soulignent le côté exceptionnel de l'événement : "Pour une nuit seulement ! Nous nous produirons en live chez vous, depuis chez nous, le 29 mai sur la chaîne YouTube CompareTheMeerkat. Connectez-vous pour notre seul concert de l'année". À noter également que les fonds récoltés lors de ce concert caritatif iront à Nordoff Robbins et Crew Nation, une association de musicothérapie et une société organisatrice de concert.