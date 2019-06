Ta vie en gifs : Travailler sous la canicule

Courage, ce n'est que le début ! Si vous aussi, vous travaillez sous la chaleur, sachez que vous avez tout de même le droit de venir en short. Et puisqu'on est tous dans la même galère, on a préparé quelques gifs. Parce que franchement, il vaut mieux en rire, non ?

#1. Quand il faut s'habiller le matin

#2 Quand tu pars tôt et qu'il fait encore frais

#3. Quand un ventilateur est intallé dans ton bureau

#4. Les transports à l'heure de pointe

#5. Quand le mec devant toi achète la dernière bouteille d'eau à la cafèt

#6. Quand tu réalises que les salles de sports autour de ton taff sont climatisées

#7. Quand tu cherches un (petit) coin d'ombre pour ta pause

#8. Quand tu te demandes ce que t'as fait pour mériter ça

#9. Quand tes collègues ont une piscine

#10. Quand il faut dormir pour être au taquet le lendemain

Allez, courage...!