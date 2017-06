T411, c’est fini !

C’est complètement la nouvelle de la semaine si vous êtes un adepte du téléchargement illégal, bande de voyous ! Depuis dimanche soir, à la suite d’une opération de police suédoise, le site T411 n’est plus, RIP l’ami ! Pour ceux qui ne connaissaient pas le délire, T411 c’était, ce fut, l’un des derniers annuaires de liens BiTorrent francophones qui proposait un catalogue de liens pour télécharger des films, jeux et musiques ! Plus de 5,6 millions d’inscrits se retrouvent donc orphelins, en même temps est-ce que c’était la peine de télécharger des films genre « Bad Buzz » ou « Brice de Nice 3 » ?

VirginRadio.Fr sent votre peine, mais il existe des moyens beaucoup plus sympas et légaux surtout pour écouter du son ou voir des films, Netflix, Napster, Deezer, Spotify ou encore Youtube vous attendent pour un maximum de kiff !